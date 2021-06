Nytt regjeringsutval skal vurdere vidareutdanning for lærarar

innenriks

– God og solid kompetanse hos lærarar og alle tilsette i barnehagane og skulane er viktig for å gi alle barn og elevar eit godt tilbod. Derfor vil vi halde fram satsinga på gi flest mogleg eit tilbod om etter- og vidareutdanning, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i ei pressemelding.

Årleg brukar staten over 2 milliardar kroner på etter- og vidareutdanning for tilsette i barnehagar og skular.

– Skal vi lykkast, må vi sørgje for at ressursane blir brukte mest mogleg effektivt, og at vi lærer av erfaringar med dei satsingane som vi har gjennomført, seier Melby.

Utvalet blir utnemnt til hausten og vil bestå av fagekspertar og representantar frå sentrale partar i barnehage- og skulesektoren.

(©NPK)