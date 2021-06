Representant for skeive muslimar trekker seg frå Ytringsfridomskommisjonen

innenriks

Det skriv Reza i eit ope brev i VG onsdag, same dag som kommisjonen arrangerte innspelsmøte for kunstnarar med den kjende kritikaren «Sløseriombudsmannen» Are Søberg.

– Eg opplever det vanskeleg å gå ut av ein regjeringsutnemnd kommisjon. Men eg ser no at det er umogleg å halde fram. Eg kan ikkje lenger vere eit alibi for ein politisert kommisjon, skriv ho.

På fleire punkt skriv ho at ho opplever at arbeidet til kommisjonen bryt med mandatet og at det ikkje følgjer Grunnlovas paragraf 100, som nettopp skal ta vare på ytringsfridommen i det norske samfunnet.

Leiaren av kommisjonen, Kjersti Løken Stavrum, seier til NTB at ho ikkje kjenner seg igjen i det biletet som Reza teiknar i innlegget sitt. Ho beklagar samtidig at kritikken som kjem fram i innlegget i VG, ikkje har vore retta internt i kommisjonen.

– Begard Reza har vore lite til stades i arbeidet til kommisjonen. Det synest eg er synd fordi ho var jo oppnemnd for å bringe inn sitt perspektiv, og eg reknar henne for å vere sterk og klar nok til å ha kunna påpeika dette, seier Løken Stavrum.

Ho seier at ein i Ytringsfridomskommisjonen har gjort forsøk på å hente inn personar som Reza har foreslått til å delta i innspelsmøte, men at desse ikkje har svart på invitasjonar.

