Sju selskap får leite i Barentshavet og Norskehavet

Regjeringa opplyser på nettsidene sine at selskapa er tilbodne til saman fire utvinningsløyve, fordelt på éin i Norskehavet og tre i Barentshavet.

Dei sju selskapa er Norske Shell, Equinor Energy, Idemitsu Petroleum Norge, Ineos E & P Noreg, Lundin Norway, OMV og Vår Energi.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) seier 25. konsesjonsrunde og dei årlege TFO-rundane legg til rette for leiting og aktivitet på norsk sokkel.

– Dette er viktig for sysselsetjing og verdiskaping i den norske olje- og gassnæringa. Tildelingane er i tråd med måla vi la fram i stortingsmeldinga Energi til arbeid, og ein viktig del av rammevilkåra for selskapa på norsk sokkel, seier Bru.

Naturvernforbundet reagerer på at tildelinga kjem kort tid etter at Det internasjonale energibyrået IEA slo fast at det ikkje er rom for nye olje- og gassfelt viss den globale oppvarminga skal avgrensast til 1,5 grader.

– Viss ikkje varsla frå IEA og klimaforskarar får regjeringa til å snu, går dei med opne auge mot ei økonomisk krise og endå eit klimamål som ikkje blir nådd, seier leiar Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

