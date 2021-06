Smitte i Arendal blir knytt til utbrot i Grimstad

innenriks

Dei fleste av dei åtte smitta er i alderen 16–19 år. Smitten blir òg kopla til det massive utbrotet i Grimstad, der fleire titals ungdommar vart stadfesta smitta tysdag, skriv Agderposten.

– Det har no ført til at også neste ledd, som er familie og venner av dei som var på samlingane, byrjar å bli smitta, opplyser kommuneoverlege Helene Rakeie.

Ho ber alle ha låg terskel for å teste seg, og dessutan føre grundig oversikt over nærkontaktar, noko som vil lette arbeidet for smittesporingsteamet.

– Vi forventar noko smitteauke sidan vi har sett smitteauken i andre kommunar, stadfestar Rakeie.

Tysdag vart det kjent at 26 ungdommar i aldersgruppa 15 til 20 år i Grimstad har fått påvist covid-19. Kriseleiinga i kommunen møtest onsdag for å vurdere om det skal blir innført lokale tiltak.

