The Daily Beast skriv at Donald Trump ønskte å gripe inn mot «Saturday Night Live»-parodiane

innenriks

Det hevdar The Daily Beast, som skriv at Trump òg inkluderte Jimmy Kimmels kveldsshow i diskusjonen med sine eigne politiske og juridiske rådgivarar.

Presidenten skal ifølgje kjeldene til nyheitsnettstaden ønskt å dra inn både Justisdepartementet og Federal Communications Commission, som er USAs føderale forvaltningsorgan for telekombransjen.

«Det var meir irriterande enn foruroligande, for å vere ærleg», ytrar ei av kjeldene om Trumps ønske om innblanding – som altså ikkje leidde vidare.

Donald Trumps horn i sida til «Saturday Night Live» og «Late Night Show» er velkjent frå tida hans på Twitter, der han etter å ha sett ein reprise i mars 2019 ymta om at departementet og FCC kanskje burde sjå på korleis programma kunne «bruke all tid på å herje med den same personen (meg) igjen og igjen, utan så mykje som å nemne den andre sida».

«Saturday Night Live»-redaksjonen har førebels ikkje kommentert saka, ifølgje NME.

(©NPK)