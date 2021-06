Toppsjefane i Norwegian fekk millionbonus for å bli i selskapet

innenriks

Den hittil ukjende bonusen til nyleg avgåtte konsernsjef Jacob Schram og tidlegare finansdirektør, no ny konsernsjef, Geir Karlsen, vart vedteken i år og utbetalt i mai, i samband med at Norwegian gjekk ut av konkursvern, skriv E24.

Tidlegare styreleiar Niels Smedegaard omtaler utbetalinga som ein såkalla «retention bonus», ei ordning som skal sikre at nøkkelpersonell ikkje forlèt ei bedrift midt i ein krevjande periode.

Smedegaard stadfestar til avisa at også resten av toppleiinga i Norwegian har fått ta del i den same bonuspakken, men i ein mindre målestokk.

– Eg kan stadfeste at Jacob og Geir har den same «retentions bonus» når det gjeld storleik og vilkår, seier Smedegaard til E24.

Den nye styreleiaren i Norwegian, Svein Harald Øygard, seier onsdag til Dagens Næringsliv at han ikkje vil kommentere bonusar gitt av eit tidlegare styre, men han stadfestar at bonusen var eit tema i diskusjonen rundt Schrams etterlønn då han fekk sparken søndag kveld.

– Under det nye styret vil det likevel vere heilt uaktuelt med ordningar på eit slikt nivå som tildelt den tidlegare CEO-en, skriv Øygard i ei tekstmelding til DN.

Øygard forsvarer likevel bonusen til Geir Karlsen, men ikkje at også den tidlegare konsernsjefen skulle få ei tilsvarande ordning. Han forklarer det med dei ulike rollene dei to hadde i selskapet, og den store ekstraordinære innsatsen frå den dåverande finansdirektøren for å redde flyselskapet frå konkurs.

