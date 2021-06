Tropevarmen kan gi eit lite besøk neste veke

innenriks

Først blir det Sør-Noreg som truleg får kjenne på den ekstra varmen neste veke. Etter kvart kan temperaturane òg stige nord i landet, men prognosane er rett nok veldig usikre førebels.

– Neste veke er det fleire prognosar som viser ein stigande temperatur. Det er stor variasjon her, men det blir vist stigning frå no i helga og ut i neste veke. Så det er nok sannsynleg at det bli hakket varmare, seier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes i Meteorologisk institutt til NTB.

Skal det bli 30 grader, er det avhengig av at skydekket er med på laget og held seg unna.

– Det blir fort 25 grader med litt variert skydekke. Det er såpass varme luftmassar, men skal det bli verkeleg varmt er det avhengig av skydekket. Det er ganske uvisst førebels, understrekar meteorologen.

Det ligg eit skilje mellom Sør-Noreg og Nord-Noreg. For nord er det endå meir usikkert kva slags vêr vi får neste veke. Men det kan bli ei stigning i temperaturane frå onsdag og torsdag, viser nokre av prognosane.

Fin juni

Heile landet har hatt fine temperaturar i juni. Aller best har det vore i Finnmark. Der har det vore 5 grader varmare enn normalt. Elles i landet har gradestokken i snitt vist mellom 2 og 3 grader over normalen.

Statsmeteorologen seier det blir variert i Nord-Noreg denne helga. Langs kysten i Nordland og Troms må ein ta til takke med grader ned mot 10.

– Det går eit temperaturskilje. Så i Aust-Finnmark og Kirkenes kan ein få opp mot 20 grader, seier Moxnes.

Langs kysten blir det vind og kuling ein del stader. Sidan sommarferien er byrja er det noko å tenkje på viss ein har tenkt seg ut på sjøen. Det blir variert vêr gjennom helga, men først og fremst lågtrykk. Mest skyer blir det i Nordland og Troms.

Finast laurdag

Midt-Noreg og Møre og Romsdal vil få den finaste dagen laurdag med opphald. Då blir det opp mot 17 grader. Søndag blir det neppe varmare enn 15 grader.

– Då kjem det meir nærgåande lågtrykk, og det blir i alle fall nedbør på Nordvestlandet og i Trøndelag, seier meteorologen.

Vestlandet får òg beste vêret på laurdagen med temperaturar i underkant av 20 grader.

Sør for Stad og på Austlandet blir det opphald. Det vil òg bli over 20 grader.

– Det kan gå nokon spreidde byer, men stort sett er det opphaldsvêr og ein del sol. Spesielt på laurdagen. Søndag blir det litt meir skyer.

