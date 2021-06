Undersøking: Éin av tre transpersonar har opplevd seksuelle overgrep

innenriks

Levekårsundersøkinga med namn Seksuell orientering, kjønnsmangfald og levekår ser på levekåra til skeive i Noreg. Undersøkinga viser mellom anna at transpersonar skårar lågare enn andre når det gjeld arbeidsevne og psykisk helse, skriv NRK.

I undersøkinga oppgav meir enn kvar tredje transperson at dei har vorte tvinga til seksuelle handlingar. Samtidig oppgav over 30 prosent at dei hadde prøvd å ta livet sitt.

Sentralstyremedlem Christine Marie Jentoft i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) meiner tala er ekstremt skremmande, samtidig er ho ikkje sjokkert.

– Dette nivået av intoleranse og hat oppstår ikkje i eit vakuum. Det kjem som eit resultat av haldningar som får byggje seg opp basert på vankunne og fordommar, seier ho til NRK.

Ho meiner styresmaktene må ta grep og sørgje for folkeopplysning om transpersonar for både unge og vaksne.

