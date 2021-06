DNB svakt opp på børsen trass i mogleg oppkjøpsnekt av Sbanken

innenriks

Aksjekursen til DNB steig 0,1 prosent etter børsopning, kort etter meldinga om at Konkurransetilsynet vurderer å stanse oppkjøpet av Sbanken.

I ei børsmelding etter meldinga frå Konkurransetilsynet skriv DNB at dei er tilfredse med at Konkurransetilsynet har stadfesta at moglege konkurransemessige bekymringar berre knyter seg til fondsdistribusjon og ikkje til bustadlån eller andre banktenester. Banken skriv vidare at dei vil halde fram med å samarbeide tett med Konkurransetilsynet og skaffe all relevant informasjon for å få godkjent transaksjonen så raskt som mogleg.

Aksjen til DNB har aldri vore høgare prisa dei siste fem åra og vart torsdag omsett for rundt 196 kroner.

Det mest omsette selskapet på Oslo Børs torsdag morgon var derimot læringsplattforma Kahoot, som etter at investor Jan Haudemann-Andersens nedsal i selskapet vart kjend onsdag, opplever eit kraftig fall på 8,54 prosent. Verdien på selskapet er halvert dei siste månadene.

Aksjeverdien for Norwegian heldt torsdag morgon fram med å stige med 1,32 prosent, trass nyheitene om omstridde bonusutbetalingar til leiinga i samband med konkursredninga tidlegare i vår.

Hovudindeksen var tilnærma uendra ein dryg halvtime etter børsopning, og låg på 1.132,89 poeng.

Av dei andre tonegivande selskapa på Oslo Børs steig Equinor 0,13 prosent, Norsk Hydro med 1,13 prosent og MPC Container Ships med 4,23 prosent. Hydrogenselskapet NEL fall 0,47 prosent og Telenor gjekk 0,31 prosent tilbake.

Oljeprisen var torsdag formiddag 75,54 for eit eitt fat nordsjøolje, opp 0,13 prosent.

På dei europeiske børsane gjekk den tyske DAX 30-indeksen fram med 0,23 prosent, FTSE 100-indeksen i London gjekk opp 0,25 prosent og franske CAC 40-indeksen steig 0,46 prosent.

