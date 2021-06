DNB svakt opp på børsen trass mogleg oppkjøpsnekt av Sbanken

innenriks

Hovudindeksen på Oslo Børs gjekk ned 0,06 prosent til 1.132,47 torsdag.

DNBs aksjekurs steig frå start og svinga i løpet av handelsdagen, før den enda på ein forsiktig oppgang på 0,1 prosent. Torsdag morgon vart det kjent at Konkurransetilsynet vurderer å stanse DNBs oppkjøp av Sbanken fordi dei meiner oppkjøpet kan føre til auka prisar for forbrukarane.

Torsdag gjekk Norwegian-aksjen ned 6,7 prosent etter at kursen fall jamt utover handelsdagen. Det skjer etter to dagar med solid opptur for flyselskapet, som tidlegare denne veka sparka konsernsjef Jacob Schram og erstatta han med finansdirektør Geir Karlsen.

Hydrogenselskapet Nel steig torsdag med 3,4 prosent, medan Norsk Hydro steig med 2,1 prosent.

Sjømatgigantane Salmar og Mowi fall begge med høvesvis 2,2 og 1,5 prosent.

Oljeprisen var torsdag ettermiddag opp 0,09 prosent, og eit fat nordsjøolje vart omsett for 75,5 dollar.

På dei tonegivande børsane i Europa var det ein positiv trend torsdag. FTSE 100-indeksen i London opp 0,61 prosent, medan den tyske DAX 30-indeksen steig med 0,88 prosent. CAC 40-indeksen i Paris steig med 1,3 prosent.

