Delta krev auka kjøpekraft for sjukehustilsette

innenriks

– Vi går inn i forhandlingane for å auke kjøpekrafta til medlemmene. Det er kravet vårt, seier Delta-leiar Lizzie Ruud Thorkildsen.

Arbeidstakarorganisasjonen meiner at lønnsnivået må kunne bidra til å behalde og rekruttere nødvendig personell til sjukehusa.

– Medlemmene våre på sjukehusa meiner med rette at det er turen deira no. Andre sektorar drog ifrå i fjor. Det er mange slitne sjukehustilsette no. Dei har stått i første rekkje i pandemien, seier Thorkildsen.

Delta organiserer over 88.000 medlemmer og er del av YS.

