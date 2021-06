innenriks

Politiet fekk melding om hendinga like før klokka 10, opplyser politiet i Agder på Twitter.

Ifølgje 110-sentralen i Agder har det vore ein eksplosjon i tømmehallen.

– Det er meldt om at det har vore ei eller anna form for eksplosjon i bygget/anlegget. Det er også meldt om personskade. Ukjent skadeomfang per no, skriv politiet.