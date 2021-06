Endå ein bjørn skoten i Bardu

innenriks

Hannbjørnen vart skoten ovanfor Polar Park i Salangsdalen i Bardu, opplyser ordførar Toralf Heimdal til TV 2.

Ifølgje Nye Troms kom bjørnen nær reinsdyr i området, før jaktlaget vart dirigert dit. Jakta skal visstnok ha gått føre seg i fleire timar og ha vore svært intens, ifølgje kjeldene til avisa.

Statsforvaltaren i Troms og Finnmark har gitt løyve til å felle i alt tre bjørnar som har herja i saueflokkar i Troms. Ifølgje TV 2 vart minst 25 sauer funne døde etter angrep i Bardu, Salangen og Malangen førre helg. Den første bjørnen vart skoten måndag, og var ei binne, ifølgje kanalen.

Fellingsløyva er utskrivne for ein bjørn i Gratangen som har streifa langt ut av forvaltningsområdet, og to bjørnar i Bardu, som no er skotne. Løyvet i Bardu omfatta òg område i Lavangen og Salangen.

Førre gong det vart skoten ein bjørn i Bardu var i 2009.

(©NPK)