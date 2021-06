Framleis høg smitte i Stavanger

innenriks

30 nye registrerte smitta er tre fleire enn dagen før. 23 av dei smitta er nærkontaktar, medan tre har ukjend smitteveg. I tillegg har fire usikker smitteveg, opplyser Stavanger kommune.

– Det er mange og fleire ukjende. Vi har ei tydeleg oppblussing av situasjonen og vil ikkje klare å kontrollere dette med test og karantene åleine, seier helsesjef Runar Johannessen.

Han seier kommunane må ta ei felles fagleg vurdering i regionen med tanke på kva som blir nødvendig for å få kontroll igjen.

– Mange yngre er ikkje vaksinerte enno, og dei utgjer ein så stor del av befolkninga at det gir fare for utvikling til store utbrot. Her må vi sannsynlegvis igjen redusere talet på kontaktar vi har med andre, seier Johannessen, som oppmodar folk til å halde seg med få og faste personar gjennom veka.

1.027 personar testa seg i Stavanger onsdag.

