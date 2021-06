innenriks

– Vi veit at det kjem ein kraftig auke i talet på eldre, og at mange av desse vil ha behov for tilrettelagde bustader. Mange kommunar er godt førebudde på dette, men det er store forskjellar, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Etterspurnaden etter heildøgnsbemanna omsorgsplassar vil stige frå 65.353 i 2017 til 87.000 i 2035 og 133.000 i 2060, anslår Statistisk sentralbyrå.

