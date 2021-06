Miljødirektoratet varslar gebyr på 400 millionar kroner til Norwegian

innenriks

Flyselskapet har ikkje levert kvotane for fjoråret innan fristen. Miljødirektoratet meiner at kvoteforpliktingane er gjeldande uavhengig av at Norwegian har vore gjennom ein rekonstruksjonsprosess, skriv E24.

– Dette er ikkje pengar selskapet skuldar oss eller statskassa, men kvotar dei er pliktige til å levere til EU-systemets felles sentrale kvote-oppgjerskonto, opplyser seksjonsleiar Einar Knutsen i klimaavdelinga til direktoratet.

Dei har sendt Norwegian eit førehandsvarsel om gebyr på nær 400 millionar kroner. Selskapet har frist til 6. juli med å gi sin uttale. Dersom gebyret blir vedteke, får selskapet to veker på seg til å betale. Rekninga kan stige til 600 millionar kroner dersom det viser seg at Norwegian er nøydd til å kjøpe ytterlegare kvotar i den europeiske kvotemarknaden.

– Vi har ikkje anna å seie enn at vi har fått brevet, og at vi vil behandle det i løpet av den næraste tida, seier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian.

