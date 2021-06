Noreg dårlegast i Norden i barnehagemåling

innenriks

Unicef-rapporten Where Do Rich Countries Stand on Childcare? har vurdert fire faktorar: Kvalitet, tilgang og pris på organisert barnepass utanfor heimen. I tillegg har det vore sett på nasjonale ordningar for lønna foreldrepermisjon.

– Barnehagane har ei viktig rolle i samfunnet og har eit medansvar for at barn skal få ein trygg og sikker oppvekst, seier direktør for barns rettar og berekrafta, Kristin Oudmayer, i Unicef til Utdanningsnytt.no.

– Kunnskapen til tilsette om barn er ein av dei viktigaste faktorane for å sikre høg kvalitet på barnepasstilbodet, legg ho til.

Tala i rapporten baserer seg på ordningane i dei ulike land frå før koronapandemien, først og fremst frå 2018, samtidig er prisane frå 2020.

Island, Finland, Danmark er blant landa med den høgaste kvaliteten på barnepass. Dei greier å kombinere høg vaksentettleik i tilboda med gode kvalifikasjonar hos dei tilsette, ifølgje fagbladet.

Noreg kjem eit stykke bak dei andre nordiske landa på kvalitet, og har òg lågare skår på tilgjengelegheit enn både Sverige og Danmark.

Noreg skårar likevel best i Norden på lønna barsel- og foreldrepermisjon.

