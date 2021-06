Norvax får 16 millionar frå Forskingsrådet

innenriks

Norvax og Sintef samarbeider om eit innovasjonsprosjekt. Dei har som mål å lage ei formulering av mRNA i lipidpartiklar som er meir stabil enn dagens mRNA-vaksinar.

– Prosjektet vi har fått støtte til er eit viktig steg i planen vår for å utvikle ein mRNA vaksineplattform for vaksineproduksjon i stor skala i Noreg, seier direktør for forretningsutvikling og teknologioverføring Kristin Schoultz i Norvax.

Teknologien fekk eit gjennombrot i koronapandemien, ved at dei to første vaksinane som vart tekne i bruk, var baserte på mRNA.

Vaksinen fungerer ved at han gir kroppen beskjed om å produsere overflateprotein frå viruset som gjer at vi utviklar antistoff, og dermed gjer forsvarscellene klare til å kjempe mot viruset om ein seinare blir smitta.

