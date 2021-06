Røe Isaksen vil ha individuelle sosialhjelpssøknader

innenriks

Forslaget er meint å bidra til likestilling og å jamne ut maktforhold i familiar, ifølgje arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Negativ sosial kontroll og vald i nære relasjonar utgjer omfattande samfunns- og folkehelseproblem i Noreg. Dette er forhold som kan skape utryggleik, gi helseutfordringar og avgrense livsutfoldinga for den enkelte og moglegheita for aktiv samfunnsdeltaking, seier han i ei pressemelding.

Per i dag er ordninga slik at Nav legg til grunn inntektene til dei myndige i husstanden når dei vurderer behovet for sosialhjelp. Utbetalinga skjer til den som har søkt på vegner av husstandsmedlemmene.

