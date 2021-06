Rapport: Fleire lovbrot ved koronaramma sjukeheim i Eidsvoll

innenriks

Mellom 9. og 24. november døydde 9 av dei 23 bebuarane ved sjukeheimen Villa Skaar i Eidsvoll etter å ha vore smitta av covid-19.

Det vart oppretta tilsynssak, og Statsforvaltaren i Oslo og Viken har no konkludert med fleire lovbrot, skriv Romerikes Blad.

Heilt vesentlege smitteverntiltak som moglegheit til å halde avstand og moglegheit til å gjennomføre isolasjon og skjerming, var nærast umogleg på grunn av korleis lokala til sjukeheimen er utforma, konkluderer Statsforvaltaren.

– Det er svært nærliggjande å tru at dette var vesentlege årsaker til den store smittespreiinga. Sjølv om leiinga hadde vurdert og sett i verk enkelte tiltak opp mot dette, kan vi ikkje sjå at risikovurderinga til leiinga avdekte omfanget av utfordringane, og at desse kunne utgjere ein alvorleg smittevernmessig utfordring, heiter det i rapporten.

Sjukeheimen erkjenner at lokala deira byr på utfordringar knytt til smittevern, men dei presiserer samtidig at det var dei som tok initiativ til ein tilsynsrapport.

– Vi ønskte nokon utanfrå til å sjå på oss og gå oss etter i saumane. Alle tilbakemeldingane og avvik er for at vi skal bli betre, dette er ein del av denne prosessen, seier administrerande direktør Richard Skaar Thorsrud i Villa Skaar til avisa.

