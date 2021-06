Relasjon mellom offer og sikta i Hellerud-drapet

innenriks

Oslo politidistrikt offentleggjorde torsdag identiteten til den drepne kvinna som vart funnen i ei leilegheit på Hellerud om morgonen den 8. juni. Det var 25 år gamle Marianne Hansen, opphavleg frå Bamble i Vestfold og Telemark, men som budde og arbeidde i Oslo.

– Hansen vart kjend med sikta i saka i samband med jobb og dei hadde ein kortvarig relasjon i vekene før drapet, skriv Oslo politidistrikt i ei oppdatering om etterforskinga torsdag.

Erkjend skuld

Den 29 år gamle mannen som er sikta for drapet, har erkjent straffskuld og sit i varetekt. Mannen er rumensk statsborgar, har lovleg opphald i Noreg og har budd her i fleire år.

No tek politiet sikte på å avslutte etterforskinga på seinsommaren og skriv at det er sannsynleg at saka vil komme opp for retten før jul.

Den sikta vart arrestert etter at han hadde køyrt mot køyreretninga på E6, og kollidert med ein møtande varebil ved Morskogen i Eidsvoll morgonen etter drapet. Han vart òg sikta for drapsforsøk på dei to som sat i bilen han kolliderte med.

Var tilrekneleg

Dette erkjenner han derimot ikkje straffskuld for, men har forklart at intensjonen med kollisjonen var å ta sitt eige liv, og ikkje å drepe ekteparet i den møtande bilen.

– Sikta vil bli kravd fengsla vidare fram til saka er rettskraftig. Den primærpsykiatriske undersøkinga av sikta konkluderer med at sikta var tilrekneleg på handlingstidspunktet og politiet kjem derfor ikkje til å foreslå ei full rettspsykiatrisk undersøking av han på noverande tidspunkt, skriv politiadvokat Børge Enoksen i pressemeldinga.

