Sirin Stav tek over etter Lan Marie Berg: – Lan er eit stort førebilete

– Lan er eit stort førebilete for meg, og eg har jobba tett med henne i mange år. Eg har stor respekt for arbeidet ho har lagt ned, seier Sirin Stav til NTB.

Torsdag vart ho presentert som ny byråd for miljø og samferdsel i Oslo på trappa utanfor rådhuset, etter at det nye byrådet hadde vorte konstituert.

Den siste veka har det gamle byrådet fungert som forretningsministerium.

Berre éi endring

Stav har til no vore gruppeleiar for MDG i Oslo og har leidd Samferdsels- og miljøutvalet i bystyret. Det var på førehand venta at ho ville ta over etter Berg, som førre veke gjekk av etter mistillit frå fleirtalet i bystyret i Oslo.

– Sirin Stav har stor kunnskap om sakene i miljø- og samferdselssektoren, sa byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) då han presenterte det nye byrådet i Oslo klokka 12 torsdag.

Bortsett frå at Stav erstattar Berg, er det ingen endringar i byrådet i Oslo.

Same plattform

Det nye byrådet vil òg styre på den same byrådsplattforma som dei har styrt etter sida 2015. Arbeidarpartiet, SV og MDG vil inngå ein ny avtale om samarbeid med Raudt som støtteparti.

– Oslo har med dette eit styringsdyktig byråd med eit fleirtal bak seg i bystyret, seier Johansen.

Førre veke stilte byrådsleiar Johansen kabinettsspørsmål, og byrådet gjekk av etter at bystyret vedtok mistillit mot Lan Marie Berg.

Dei meinte at dei ikkje hadde vorte godt nok informerte om framdrifta i arbeidet med ny reservevassløysing i Oslo. Sidan prosjektet vart vedteke, har kostnadene auka med over fem milliardar kroner.

Johansen: Alvorleg bakteppe

Byrådet har heile vegen omtalt mistilliten som grunnlaus. Men det var forsonande tonar frå Raymond Johansen då han presenterte «Johansen II»-byrådet torsdag.

Utanfrå kan det ha sett ut som stor ståhei for ingenting, men det låg eit alvorleg bakteppe bak avgangen til byrådet, ifølgje Johansen.

– Sjølv om eg var usamd i mistillitsforslaget, tek eg på alvor at eit fleirtal i bystyret ikkje meinte at dei hadde fått god og tidleg nok informasjon, sa Johansen.

– Eit godt forhold til bystyret er avgjerande for alle byråd.

Stor audmjukskap

Stav vart plukka ut som byråd onsdag, opplyser ho. Det har vore ein grundig prosess i partiet, leidd av finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

– Eg er takksam for at det vart ei einstemmig innstilling, seier Stav.

Stav omtaler det som ein spesiell situasjon å tiltre på, og skulle ønske at utfallet hadde vorte annleis. Men når situasjonen vart som han vart, er ho motivert og klar for å bli Bergs etterfølgjar.

– Det blir veldig spennande og sikkert veldig arbeidsamt. Det er ei oppgåve eg tek på meg med stor audmjukskap, seier den påtroppande miljøbyråden.

Berg stolt

– Eg blir veldig stolt fordi vi har bygd opp eit så fantastisk lag i Oslo dei siste seks åra, både i MDG og i byrådet på tvers. Eg trur vi kjem styrkte ut av dette, og eg gler meg veldig til å følgje med på alt som kjem til å skje når eg no går vidare, sa Berg.

