Telenor må betale gebyr på 788 millionar kroner

innenriks

Det var i 2018 at Konkurransetilsynet gav Telenor eit gebyr på 788 millionar kroner for misbruk av den dominerande stillinga si i den norske mobilmarknaden. Gebyret er det høgaste gebyret tilsynet har gitt nokosinne. Telenor klaga saka inn til Konkurranseklagenemnda, men vann ikkje fram der i juni 2019.

Deretter vart saka klaga inn for domstolen.

– Gulating lagmannsrett har i dag halde oppe vedtaket til konkurransestyresmakta mot Telenor, skriv Telenor i ei pressemelding torsdag kveld.

– Skuffa

Saka knyter seg til ein avtale Telenor hadde med selskapet Network Norway. Frå 2007 bygde Network Norway eit tredje mobilnett i Noreg saman med Tele2. I utbyggingsperioden var Telenor forplikta til å gi dei tilgang til nettet sitt.

I 2010 endra likevel Telenor vilkåra i avtalen om nettleige, noko som var eit brot av lova, ifølgje Konkurransetilsynet.

– Telenor er skuffa over dommen. Vi meiner at avtalen vi inngjekk med Network Norway i 2010, var lovleg, og at han ikkje var eigna til å avgrense konkurransen. No skal vi gå grundig gjennom dommen og vurdere om vi skal anke til Høgsterett, seier administrerande direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Noreg.

Har òg fått nytt milliardgebyr

Telenor har heile tida meint at avtalen gav auka konkurranse til fordel for kundane, men har altså ikkje vunne fram med dette synet verken i Konkurranseklagenemnda eller lagmannsretten.

Konkurransetilsynet konkluderte i juni 2018 med at Telenor la hindringar i vegen for utbygginga av eit tredje mobilnett i Noreg.

I sommar fekk Telenor endå eit stort gebyr for misbruk av marknadsmakta si, denne gongen av Efta-tilsynet Esa. Gebyret lydde på 1,2 milliardar kroner for brot på artikkel 54 i EØS-avtalen. Selskapet har anka vedtaket.