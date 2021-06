UNE stansar tvangsreturar til Gaza

innenriks

Med grunngiving i det aukande konfliktnivået den siste tida mellom Israel og Hamas, som har ført til forverring i dei humanitære forholda og for tryggleiken på Gaza, innfører UNE stans i tvangsretur og utreiseplikt for dei som allereie har fått avslag på søknad om opphald i Noreg.

– Suspensjonen av utreiseplikta inneber at dei som tidlegare har fått endeleg vedtak om retur til Gaza, inntil vidare ikkje pliktar å rette seg etter utreiseplikta som følgjer av vedtaket, skriv UNE i ei pressemelding.

Nemnda legg til at avgjerda gjeld både tidlegare asylsøkjarar og personar med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphald etter andre delar av regelverket.

Ifølgje UNEs eiga oversikt vil om lag 70 saker bli omfatta av suspensjonen.

Den gjeld førebels for inntil seks månader. Nemnda presiserer likevel at ho ikkje gjeld for dei som er utviste etter Dublin II-konvensjonen. Dei vil framleis bli returnerte til det første europeiske landet dei søkte vern i.

