Dei siste sju dagane er det i snitt registrert 196 koronasmitta per dag. Tilsvarande snitt for sju dagar sidan låg på 174, så trenden er no stigande.

Ved midnatt natt til fredag var det utført 6,0 millionar koronatestar her i landet sidan februar i fjor.

I alt har 130.270 personar testa positivt.

