Dataangrep rammar tenestene til fleire lokalbibliotek

Systemleverandøren leverer tenester til omtrent halvparten av folkebiblioteka i Noreg, ifølgje NRK.

Blant biblioteka som er ramma, er Ullensvang bibliotek i Odda.

– Det er litt reduserte tenester, men stort sett går jobben som normalt, seier bibliotekar Ingvild Marie Wiese til kanalen.

Dei større biblioteka i byane har eigne datasystem, og er ikkje ramma.

Administrerande direktør Kjetil Hillestad i Axiell seier til NRK at dei ikkje har gått i dialog med hackarane, og at angrepet er høgst beklageleg. Selskapet jobbar no med å få på plass ei back-up-løysing, som skal vere klar frå neste veke.

