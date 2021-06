innenriks

Valdtektene skal ha gått føre seg fram til ho var elleve år gammal. Ifølgje tiltalen fann valdtektene stad frå 2015 til 2020.

Seksuell omgang med barn under 14 år blir definerte i straffelova som valdtekt. Årsaka er at yngre barn nesten alltid kan seiast å vere ut av stand til å motsetje seg handlinga.

Faren er òg tiltalt for incest mot dottera og for å ha gjort ei seksuell handling med eit anna barn under 16 år.

Søndre Østfold tingrett i Moss behandlar saka frå 13. til 17. september.

(©NPK)