Gjerdrum arrangerer minnemarkering

innenriks

Det nærmar seg eit halvt år sidan leirskredet på Ask i Gjerdrum. Kommunen vil i det høvet arrangere ei markering laurdag med vandring til skredområdet for å minnast.

Natt til 30. desember 2020 gjekk eit stort leirskred i eit bustadområde på Ask i Gjerdrum. Ti personar mista livet i skredet.

Kommunen opplyser på nettsidene sine at det fredag har vore ei større utglidning ved raskanten av skredgropa. Samtidig blir det opplyst at det ikkje er uventa at det skjer utglidninger i dette området, og at det ikkje får nokon direkte konsekvensar for innbyggjarane.

(©NPK)