Mann tilstår i korrupsjonssak

– Han har nyleg erkjent grov korrupsjon i avhøyr. Det vil gå som ei tilståingssak i august, seier konstituert statsadvokat Anne Allum til Aftenposten.

Tre tidlegare regiondirektørar og éin underleverandør i selskapet er tiltalt for grov korrupsjon. Den fjerde personen er leiar av fleire selskap som leverte tenester til Stendi, Noregs største omsorgsaktør.

Mannen som no har tilstått, er ein femte mann, som inntil nyleg hadde status som sikta i saka. Éin av dei tre tiltalte direktørane skal ha teke imot 400.000 kroner for ei tomt i Troms, noko Økokrim meiner var langt over marknadspris. Det er mannen som betalte direktøren pengane, som no har tilstått.

