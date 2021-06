Medietilsynet vil avvikle statleg førehandskontroll av kinofilmar

innenriks

– Statleg førehandskontroll har spelt ut rolla si, seier tilsynsdirektør Mari Velsand.

I Noreg har Medietilsynet ansvar for å setje aldersgrense på kinofilmar. For andre biletprogram, slik som TV-program, blir grensa sett av distributørane. Tilsynet vil seie frå seg ansvaret for kinofilmar, og forslaget er sendt på høyring.

– Forslaget sikrar likebehandling av aktørar, uavhengig av kva plattform filmen eller programmet blir vist på. Vi trur distributørane kan ta hand om denne oppgåva på ein god måte, seier Velsand.

Medietilsynet skal framleis vere ansvarleg for retningslinjer. Tilsynet skal òg følgje med på at aktørane set aldersgrenser i tråd med regelverket.

(©NPK)