Nybø reagerer på millionbonusar til Norwegian-sjefar: – Viser dårleg skjønn

– Første del av bonusane vart utbetalte 25. juni 2021, og den andre delen vil venteleg bli utbetalt i juli 2021, alt etter utløpet av låneavtalen der desse forholda var regulerte, skriv Norwegians styreleiar Svein Harald Øygard i ein sms til NTB.

Tidlegare denne veka skreiv E24 at det førre styret i mai vedtok å gi bonusar til Norwegians no avgåtte konsernsjef Jacob Schram, og den nye konsernsjefen Geir Karlsen, som tidlegare var finansdirektør.

Næringsminister Iselin Nybø reagerer på at Norwegian, som har måtta få kriselån frå staten for å overleve, no utbetaler millionbonusar til toppleiarane.

– Det viser dårleg skjønn å betale ut store bonusar i situasjonen Norwegian har vore i, og det er klart at eg undrar meg over vurderinga til det førre styret, seier næringsministeren i ein e-post til NTB.

– Alt var først klart no

Bonusane er på 11 millionar kroner til kvar av dei to. I tillegg fekk dei andre konserndirektørane i selskapet 8 millionar kroner i bonus – i alt 30 millionar kroner. Bonusane kjem i tillegg til andre bonusar og vart vedtekne av det førre styret, som vart erstatta 4. juni.

Kriseramma Norwegian har den siste tida vore under rekonstruksjon. Øygard viser til at det var eit vilkår for bonusane.

– Utan ein gjennomført rekonstruksjon, som inkluderte innhenting av privat kapital, ville ingen bonus ha vorte utbetalt. Alt dette var først klart no, skriv han.

– For dei som ønskte kontantbetaling var/er utbetalinga etter rekonstruksjonen, det vil seie dels 25. juni 2021 og dels i juli. Det vart òg gitt ei moglegheit til å leggje pengane inn til å kjøpe aksjar i kapitalinnhentinga som vart gjennomført 26. mai, skriv Øygard.

Nybø ber om forklaring

Næringsminister Iselin Nybø (V) la ned i fjor forbod mot bonusutbetalingar i Norwegian for at regjeringa skulle innvilge selskapet, som då hadde store økonomiske problem, eit statsgarantert lån. Denne fristen gjekk ut ifølgje regjeringa 26. mai i år.

Torsdag denne veka sende næringsministeren via Næringsdepartementets juridiske rådgivar, advokatfirmaet Wiersholm, eit brev til Norwegians styre der ho kravde å få svar rundt bonusane.

– Gjennom den juridiske rådgivaren vår har vi bede selskapet gjere greie for avgjerdene knytt til bonusane og omfanget av desse, seier Nybø.

Vil svare «så snart som mogleg»

Styreleiar Øygard stadfestar at dei har fått brevet.

– Brevet vil bli svart på så snart som mogleg, skriv han.

– Ei nærare forklaring vil bli gitt i svaret vårt på brevet frå Næringsdepartementets rådgivar, skriv han.

