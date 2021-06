Over 1.000 personar skal konkurrere om 300 skuleplassar hos Forsvaret

innenriks

Opptaket varer fram til 8. juli, og det blir gjennomført for mellom anna dei som ønskjer å ta ei bachelorutdanning og årsstudium ved Forsvarets høgskule, skriv Forsvaret.

– Opptaket er viktig for Forsvaret og er essensielt for at vi skal klare å utdanne nok personell til avdelingane våre. Vi har planlagt og jobba hardt for å få til eit opptak som gir kandidatane sjansen til å vise seg fram, og som tek omsyn til pandemien, seier sjef oberstløytnant Stein Garang ved Forsvarets opptak og seleksjon.

Opptaket blir gjennomført på militærleiren Sessvollmoen, som ligg like ved Gardermoen, og det består av fleire delar der kandidatane først må gjennom ei rekkje psykologiske og fysiske testar, medisinske undersøkingar og intervju. Kandidatane som består den første delen av opptaket, skal deretter gjennomføre ei seleksjonsøving.

(©NPK)