Plastposeforbruket redusert med 105 millionar posar på fire år

innenriks

Nordmenn brukte 782 millionar plastposar i fjor, viser tal frå Handelens Miljøfond, som samlar inn tal frå dei fleste daglegvarebutikkar og faghandlarar i Noreg.

– Det er framleis utruleg mange posar, seier fungerande leiar Eirik Oland til P4-nyheitene.

782 millionar plastposar er 22 volumjusterte prosent mindre enn i 2016, viser tala. Volumjustert vil seie at tala er justerte for omsetning og inflasjon i varehandelen, og er eit betre mål på kor effektivt posar blir brukt i varehandelen.

Det korrigerer òg for konjunkturar i bransjen, som det til dømes har vore det siste året. Og Oland trur nettopp at hyppigare butikkbesøk under koronapandemien er grunnen til at nedgangen ikkje er større.

Målet er å få ned forbruket med 50 prosent i 2025, målt volumjustert mot 2016. Då må det brukast 302 millionar færre posar enn i 2016.

– Oppmodinga vår er at folk tek med seg den bereposen dei allereie har og bruker den fleire gonger når dei går i butikken, seier Oland.

(©NPK)