To personar henta opp av sjøen etter båtulykke ved Fusa i Vestland

Like før klokka 11 vart nødetatane informerte om at ein båt hadde kantra cirka 100 meter frå land. Brannvesenet fekk melding om at ein kunne høyre éin av dei rope om hjelp.

– Ein fritidsbåt har plukka opp to personar. Dei skal vere medvitne, seier vaktkommandør Ronald Drotningsvik i 110-sentralen til Bergens Tidende.

Klokka 11.30 melder brannvesenet at dei har fått stadfesta at det berre er to personar involverte i ulykka. Begge har komme i land.

– Dei er våte, men elles i god behald, melder Vest politidistrikt.