Ventetida hos helsevesenet er på veg ned

Samanlikna med mai i fjor er ventetidene reduserte med elleve dagar, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det heng saman med at den første smittebølgja først gav full effekt på ventetidstala frå og med mai i fjor. Då byrja sjukehusa for alvor å ta igjen aktivitet som vart utsett i mars og april, og ventetidene auka. Ein tilsvarande effekt ser vi ikkje i år, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Det kan vere det første teiknet på at ventetidene nærmar seg nivået frå før pandemien, legg han til.

Ifølgje ministeren har ventetida i psykisk helsevern og rusbehandling vorte lite påverka av pandemien. Samtidig har det vore ein auka pågang, særleg blant barn og unge.

– Det vitnar om ein betydeleg innsats frå dei som jobbar i desse tenestene, seier han.

Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta auka med éin dag i første fire månadene av 2021, samanlikna med same periode i 2020.

Det har vore ein auke på to dagar i somatiske sjukehus frå dei første fire månadene av 2020 til samanlikna med 2021. I psykisk helsevern for barn og unge og rusbehandling aukar ventetidene med éin dag, medan det er inga endring i ventetid i psykisk helsevern for vaksne.

