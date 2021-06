Insektsommar: La vevkjerringane vere i fred – dei ryddar opp

innenriks

Før du, kanskje litt frenetisk og i panikk, tek livet av ein stor husedderkopp eller ein skokk med nyklekkede minivevkjerringar eller fjernar alt du ser av spindelvever ute og inne: Tenk på dette.

– Viss det finst vevkjerringar der, finst det mat for dei der også, elles hadde dei ikkje slått seg til der. Alle vevkjerringar er rovdyr. Det dei lever av inne i huset ditt, på balkongen eller terrassen eller i hagen, dei krypa dei et, vil du heilt sikkert ikkje ha der i staden. Så la vevkjerringane vere i fred, rår Sandra Åstrøm ved NINA.

Ho har fått eit ganske nært forhold til dei rundt 630 artane i Noreg, sidan ho har vore med på det enorme arbeidet med å gi dei norske namn, avslutta i fjor, loggført i Artsdatabanken.

– No kan vi snakke meir om dei i kvardagen, på norsk. Eg trur kanskje det blir mindre skremmande enn dei latinske namna, seier ho til NTB.

Ikkje farlege for oss

Dei norske edderkoppartene blir klekte til litt ulik tid på året, og langt dei fleste av dei har ein livssyklus på eitt år. Mot slutten parar dei seg og legg egg, så neste generasjon er sikra.

Vevkjerringar et insekt, skadedyr og kvarandre. Vevkjerringar bit svært sjeldan menneske, og dei overfører ikkje sjukdommar.

Kvar forsommar og vår, spesielt etter litt lune og vindstille periodar, slik fleire regionar hadde i mai, kimar telefonane hos Folkehelseinstituttet og andre som potensielt kan svare på spørsmål om plagsame insekt.

Ved Folkehelseinstituttet har dei allereie hatt ei rekkje førespurnader i år om mykje myggar og midd fleire stader på Austlandet. Spørsmåla er ofte dei same: Kvifor er det mykje myggar i området no, er dette normalt, og blir det insektsommar i år?

Myggsplosjon

Normalt reknar ein med at myggen kjem for fullt i vekene rundt jonsok, men det varierer med vêret og kvar i landet ein er.

– Kvart år blir det myggsommar. Det som gjer at ein merkar noko til myggen eller ikkje, er vêret, seier pensjonert entomolog Preben Ottesen.

Plutseleg kan det vere mygg absolutt overalt.

– Myggen er veldig frampå når det er lummert og vindstille. Det folket eigentleg spør om, er jo korleis blir vêret resten av sommaren, noko som er umogleg å svare på. Vi får trøyste oss med at norsk mygg førebels og heldigvis er dårlege til å overføre sjukdommar, seier han.

Etter ein fuktig periode med mykje regn, kan det bli ståande vatn i pyttar. Dette er ypparlege stader for myggen å leggje egg, noko som kan medføre ei myggbølgje eit par veker seinare.

Fråtsar insekt

I spindelvevene utandørs vil vevkjerringane ta det som måtte komme av insekt – fluger, klegg og mygg inkludert. Heime hos menneske et dei til dømes skadedyr som fleskeklanner, mjølbille, skjeggkre og anna snask som kan gjere mykje skade.

Ifølgje Science Daily et vevkjerringane i verda til saman mellom 400 og 800 millionar tonn insekt og skadedyr i året. Det er meir enn alle menneska på jorda et av kjøtt og fisk til saman på eitt år.

Teknisk sjef Arne Nese i Rentokil i Noreg jobbar med skadedyrbekjemping. Han seier at trass i nytteverdien til vevkjerringa, får han ganske mange førespurnader frå folk som vil ha vevkjerringar fjerna.

– Fleire seier at dei ikkje kan bruke eit rom i kjellaren eller ikkje orkar å vere der på grunn av store, hårete vevkjerringar, men eg må berre seie «nei, det kan ikkje vi gjere noko med», seier Nese, som til liks med Åstrøm påpeikar at vevkjerringa er ein jeger, og den er på plass for å jakte på noko som er mykje verre for huset vårt enn han er.

–Dessutan kan vi ikkje sprøytebehandle innvendig for å kanskje treffe éi vevkjerring. Det er rett og slett ikkje lov, seier Nese.

Derfor er vi så redde

Sjølv om vevkjerringane i Noreg ikkje er farlege for oss, men tvert imot kan gjere nytte for seg og gi oss ei unnskyldning for å ikkje støvsuge krikar og krokar, har veldig mange angst og fobiar knytt til dei.

– Eg synest dei er vakre, så eg synest det er litt uforståeleg. Det kan vere tillært, at historier frå utlandet om smertefulle bit og dødelege vevkjerringar har skapt eit skummelt bilete, kombinert med skrekkfilmar. Men eg trur og det kan ha å gjere med rørslemønsteret deira, at dei bevegar seg rykkvis og kjapt, seier Åstrøm.

Ein av våre største vevkjerringar, husedderkoppen, blir opptil 10 centimeter i diameter og trekkjer gjerne innandørs om hausten for å pare seg. Den bevegar seg ekstremt fort, spesielt sett i forhold til eigen kroppsstorleik. Hadde vi menneske sprunge like kjapt, ville vi unnagjort 100 meter på 1,6 sekund. Bortsett frå summeedderkoppen, er vevkjerringar dessutan heilt tyste, i motsetning til ein del insekt som surrar, summar og kvin.

– Det er klart ein skvett litt til om ein slik berre plutseleg står på veggen ved sida av deg i kjellaren, utan ein lyd, seier Åstrøm.

(©NPK)