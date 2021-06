innenriks

Bjørnen vart skoten ved Steinsdalsvatnet i Bangdalsområdet i Overhalla like etter midnatt.

– Eg kan stadfeste at ei ung binne på 96 kilo vart skoten like over midnatt natt til måndag. Det er svært sannsynleg at dette er binna som har teke sauer i Beitstad og Bangdalen, seier jaktleiar Stein Kristian Røset til Trønder-avisa.

(©NPK)