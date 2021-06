Christian Ringnes gir pengestøtte til Sps valkamp i Oslo

innenriks

Det var Jan Bøhlers sjokkovergang frå Arbeidarpartiet til Senterpartiet som utløyste støtta frå Ringnes, skriv Aftenposten.

– Det at dei ikkje fann plass til han i Ap, og at han gjekk til Sp, det merkte eg meg. Det var nok ikkje ei forhasta handling. Eg må seie at det var den utløysande faktoren for min del, seier Ringnes om Bøhler.

Men sjølv om eigedomsinvestoren er samd i fleire av sakene til Senterpartiet, håpar han at Solberg-regjeringa blir attvald. Pengestøtta til Senterpartiet kallar han for eit «moralsk klapp på skulderen for en «job well done»».

Ringnes har tidlegare støtta Høgre og Venstre med pengar. I valkampen i år har han gitt Venstre 250.000 kroner, men førebels ingenting til Høgre.

Jan Bøhler toppar lista til Senterpartiet i Oslo. Fylkeslaget vart sist valt inn på Stortinget i 1993. Då var Arne Haukvik representanten til partiet.

(©NPK)