Hastetiltak mot pukkellaks blir innført

Pukkellaks er ein framand art som spreier seg raskt og som kan gjere skade på norske fiskearter og biologisk mangfald, ifølgje Nærings- og fiskeridepartementet. Arten er på svartelista.

– Invasjon av pukkellaks langs norskekysten har over tid vore ei bekymring på grunn av sjukdomsoverføring til annan villfisk og oppdrettsnæringa, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Elvane i Finnmark og spesielt utfiskinga i Tana blir prioriterte i arbeidet med å kjempe mot pukkellaksen.

– Pukkellaksen er ein framand art som ikkje høyrer heime i norske elvar og farvatn. Vi vurderer no forslaget frå Miljødirektoratet til prioritering av tiltak mot pukkellaks. Den jobben som blir gjord i Noreg no, vil ikkje berre ha betydning for våre eigne fjordar og elvar, men kan òg få betydning for andre delar av Europa, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

