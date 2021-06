Mange er usikre på om dei kjøper ekte vare på internett

innenriks

Ei landsomfattande undersøking utført av Patentstyret og Tolletaten viser at fire av ti er usikre på om dei får ekte varer når dei handlar på internett. I alt 22 prosent, ein av fem, har fått eller mistenkjer at dei har fått piratkopi etter å ha handla. 79 prosent av dei spurde svarer at dei aldri har kjøpt piratkopiar på internett.

– Resultatet viser at utbreiinga av falske varer på nett er ei aktuell problemstilling som gjeld veldig mange, står det i rapporten etter undersøkinga.

– Det er ikkje likegyldig kva solkremen vi smør på huda, inneheld, kva leikane til barn er laga av, eller om elektriske produkt følgjer tryggingsstandardar, seier avdelingsdirektør Anna Kirkeluten i Tolletaten.

Det er særleg innan kategoriane klede, sko, elektronikk og solbriller at omfanget av piratkopiar er størst. Det er likevel avdekt at også hushaldsartiklar, mat- og drikkevarer, sportsutstyr, sprøytemiddel, medisinar, kosmetikk, leiker og bildelar er selde som piratvarer.

Internasjonale undersøkingar viser at piratvarer kjøpt på nettet, er eit stort samfunnsproblem. Europol peikar i trusselrapporten sin for 2022–2026 på piratkopiering som prioritert område, på linje med anna organisert kriminalitet som narkotika, menneskehandel og våpenhandel.

