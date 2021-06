Nye reglar for innreisekarantene for mannskap på passasjerskip

innenriks

Føresetnaden er at mannskapet startar arbeidet i Noreg og ikkje forlèt skipet i det raude landet, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

Mannskapet må ta koronatest ved framkomst til Noreg, og på dag tre og sju etter framkomst.

– I utgangspunktet har alle som kjem frå raude land innreisekarantene når dei kjem til Noreg. Regjeringa meiner at dette fell svært uheldig ut for mannskap på passasjerferjer i fast rute fordi det medfører at dei vil vere i ein tilnærma permanent karantene. Derfor innfører vi langt på veg like karantenereglar for denne gruppa med det som gjeld for fly- og godstogpersonell, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

