Søreide: Noreg er ikkje forplikta til å hente heim IS-krigarar

innenriks

– Vi er sterkt bekymra for barna som er i leirar i Syria. Desse barna lever under vanskelege forhold og er sett i ein alvorleg situasjon av foreldra sine, seier utanriksministeren til NTB.

Samtidig legg ho til at Noreg ikkje har nokon jurisdiksjon i Syria og derfor ikkje er folkerettsleg forplikta til å hente heim framandkrigarar eller barna deira.

Måndag bad USAs utanriksminister Antony Blinken dei allierte landa til USA om å hente heim IS-krigarar frå Syria. Blinken oppmoda landa til å få IS-krigarar heim for å rehabilitere dei eller straffeforfølgje dei om nødvendig.

Frp rasar

Blinkens oppmoding blir ikkje godt teken imot av Framstegspartiet.

– Dette er heilt uaktuelt for Frp, og eg forventar at regjeringa stengjer døra for denne ideen. Terroristar som har reist til Syria eller andre stader, som hatar Noreg og alt vi står for, skal vi ikkje løfte ein finger for, seier partileiar Sylvi Listhaug.

– Blir dei hit henta, får dei korte luksusopphald i fengsel. Det er uakseptabelt, seier ho.

Kvinne henta heim i fjor

I januar i fjor vedtok regjeringa å hente heim ei kvinne i Syria som seinare vart dømd til 3,5 års fengsel for deltaking i terrororganisasjonen IS. Dommen frå Oslo tingrett er anka.

Heimhentinga av kvinna førte til at Frp gjekk ut av regjeringa. Kvinna og barna vart henta heim på grunn av den antekne alvorlege sjukdommen til sonen.

I mai bad ei norsk kvinne om hjelp frå Utanriksdepartementet til å komme heim frå Syria. Ho er venninne av kvinna som nyleg vart dømd til fengsel.

(©NPK)