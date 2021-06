Sp vil utsetje innføring av tidleg ultralyd

innenriks

Toppe seier til Klassekampen at ho meiner det er uforsvarleg å innføre tidleg ultralyd til alle gravide så lenge det er jordmormangel.

Arbeidarpartiet, SV og Frp sikra i mai i fjor fleirtal for å tilby tidleg ultralyd til alle kvinner i første trimester. Senterpartiet stemde imot.

Innføringa av tilbodet er kraftig forseinka og no vil Toppe at det heile blir sett på pause. Med den massive jordmormangelen er det ikkje forsvarleg å innføre nye jordmoroppgåver i dag, meiner Toppe.

Uforsvarleg

– Slik situasjonen er i fødsels- og barselomsorga i dag synest eg ikkje det er forsvarleg. Fleirtalet må innsjå at det ikkje handlar om pengar, men òg om knappe personellressursar, seier ho.

Toppe viser til at det fram mot 2035 vil mangle 700 jordmorårsverk, ifølgje ei fersk utgreiing frå Helsedirektoratet. Heile ein av tre jordmødrer er over 55 år, og det blir ikkje utdanna nok nye jordmødrer.

Toppe er ærleg på at ho er mot innføring av tidleg ultralyd, men understrekar at ho no roper varsku på grunn av personalsituasjonen

– Eg etterlyser ein debatt om prioriteringar, seier ho.

Tapt sak

Både SV, Arbeidarpartiet og Frp er samde i at det må utdannast fleire jordmødrer, men meiner Toppe legg opp til omkamp om ei tapt sak.

– Toppe må innsjå at ho har tapt. Dette er vedteke, og eg forventar at Stortingets vedtak blir følgt opp, seier Morten Stordalen, som sit i helsekomiteen for Frp.

Tidleg ultralyd i første trimester kan saman med ein NIPT-test indikere om fosteret har Downs syndrom eller dei dødelege tilstandane trisomi 13 og 18. NIPT er ein analyse av arvestoffet til fosteret i ei blodprøve frå den gravide.

I dag får alle gravide eit tilbod om ultralyd i andre trimester.

(©NPK)