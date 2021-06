innenriks

Han er mellom anna kjend for kampen sin for å betre kåra for dei aller sjukaste innsette og dei forvaringsdømte, skriv Fri Fagbevegelse.

I 2020 vart Bjarkeid tildelt Amnestyprisen.

Menneskerettsorganisasjonen meiner Bjarkeid har vore ein av dei viktigaste talspersonane for saka til dei norske fengselsinnsette, særleg når det gjeld langvarig isolasjon for innsette.

