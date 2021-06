Folketrygdfondet møter Norwegian om millionbonusane

innenriks

Folketrygdfondet meiner at omfanget av kompensasjonen den tidlegare konsernsjefen har fått, er urimeleg, skriv E24.

– Vi har avtalt møte med selskapet over sommaren der vi mellom anna vil ta opp leiarlønnsordningane til selskapet, seier fondssjef Kjetil Houg.

Folketrygdfondet er den tredje største aksjonæren i Norwegian og eig 6,9 prosent av aksjane i selskapet.

– Vi forventar at samla omfang av lønn og godtgjersle ikkje skal innebere ei urimeleg overføring av verdiar frå aksjonærar til leiande personar. Vi stemde imot leiarlønnsordninga på generalforsamlinga, seier Houg.

Schram vart erstatta som konsernsjef av Geir Karlsen søndag 20. juni.

I etterkant vart det kjent at duoen fekk elleve millionar kroner kvar i mai for å sikre at dei ikkje forlét selskapet då det var under rekonstruksjon.

I tillegg fekk dei andre konserndirektørane i selskapet 8 millionar kroner i bonus – i alt 30 millionar kroner. Bonusane kjem i tillegg til andre bonusar og vart vedteke av det førre styret, som vart erstatta 4. juni.

Næringsminister Iselin Nybø (V) meiner Norwegian har vist dårleg dømmekraft i saka. I fjor la ho ned forbod mot bonusutbetalingar i selskapet, som då hadde store økonomiske problem, som eit vilkår for å få eit statsgarantert lån. Ifølgje regjeringa gjekk fristen ut 26. mai i år.

