Joralf Gjerstad bisett frå Snåsa kyrkje

innenriks

Mest kjent var Gjerstad for sine etter seiande heilande og synske evner og varme hender.

– Titusenvis i landet og utover Noregs grenser har oppsøkt han for hjelp. Det var vanleg at det stod lange køar med folk utanfor kyrkja søndagar for å vente på at Joralf skulle bli ferdig som klokkar under gudstenesta, sa sokneprest Harald Nortug Tveit i minneordet.

Fleire kjendisar er blant dei som har søkt hjelp hos Gjerstad. Blant dei er Petter Northug, som har fortalt at han fekk hjelp via telefon under Tour de Ski i 2009. Gjerstad møtte alle på same måte.

– Det spelte inga rolle om du var fattig eller rik, Joralf så det gode i alle, sa Tveit.

– Han hadde eit langt og rikt liv. Minnet om han vil varme alle i lang tid framover.

I motstandsrørsla

Gjerstad var òg aktiv i motstandsrørsla under krigen.

– Han dreiv med kartlegging og overvaking av tysk aktivitet og gjekk med kurerpost, sa Tveit.

Gjerstad var òg med i Tysklandsbrigaden og fekk Kongens fortenestmedalje i sølv for innsatsen sin under andre verdskrigen.

I 1960 kom han tilbake til Snåsa med kona Signe. Dei fekk etter kvart tre barn og seks barnebarn. Han vart beskriven som ein trygg bauta som sette familien først.

Gjerstads barnebarn Frøydis Jørstad framførte songane «Deg få skode» og Amazing Grace» i seremonien.

Ein nerve i bygda

Tidlegare biskop i Nidaros, Tor Singsaas, heldt tale på vegner av Den norske kyrkja. Han takka Gjerstad for å ha hjelpt så mange menneske gjennom livet sitt.

Ordførar Arnt Bardal i Snåsa heldt tale på vegner av bygda.

– Ein uerstatteleg nerve i Snåsa og ein del av identiteten vår går no over i historia, sa han.

Takka for helsingar

– Vi set umåteleg stor pris på alle kondolansar, helsingar, trøystande ord vi har fått frå heile landet ved bortgangen til faren, svigerfaren og bestefaren vår, skriv familien i ei fråsegn.

På grunn av smittevernomsyn var det sett ei grense på 90 gjester under bisettinga.

– Lista vår over folk som burde ha vore saman med oss, er mykje lengre. Vi veit at det er mange som så gjerne skulle ha vore i kyrkja for å ta farvel med pappa, skriv dei.

Dei er glade for at bisettinga vart strøymt, slik at andre som ønskte å ta farvel, kunne få gjere dette.

Gjerstad døydde fredag 18. juni. Han vart 95 år gammal.

(©NPK)