LO om Stendi-dom: – Ein siger for norsk fagrørsle

innenriks

– Eg vil gratulere Fagforbundet og dei 22 omsorgsarbeidarane som gjekk til sak for å bli anerkjend som arbeidstakarar i Stendi, seier LO-leiar Peggy Hessen Følsvik.

Tysdag kom dommen frå Borgarting lagmannsrett i den såkalla Stendi-saka, der 22 omsorgsarbeidarar kravde å bli anerkjende som arbeidstakarar i staden for innleidde konsulentar eller sjølvstendig næringsdrivande. Lagmannsretten gav saksøkjarane medhald, og Stendi må betale rundt 24 millionar kroner til omsorgsarbeidarane.

– Dette er aller mest ein viktig siger for dei som saksøkjer, som har stått i ein hard kamp for å få rettane sine anerkjende. Men det er òg ein veldig viktig siger for Fagforbundet og for heile norsk fagrørsle, seier Følsvik om dommen.

LO-forbundet Fagforbundet har støtta saksøkjarane i søksmålet.

Også Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti er glade for at lagmannsretten dømde i favør av omsorgsarbeidarane.

– Altfor lenge har vanlege folk opplevd at store selskap har organisert seg bort frå arbeidsgivaransvaret sitt. Arbeidarpartiet krev at vanlege folk skal ha trygge og avklarte arbeidsvilkår. Dersom valet gir ei ny Ap-leia regjering, vil vi gjere dei endringane som er nødvendig i arbeidsmiljølova for å sikre at alle har det, seier nestleiar i Arbeidarpartiet Hadia Tajik.

– Lovverket har for mange gråsoner og er vanskeleg å forstå. Kommersielle velferdskonsern viser at dei er villige til å utnytte dette. Derfor får vi ikkje grunnleggjande sett løyst dette problemet før vi har fått eit forbod på profitt og kommersiell drift i velferda og eit velregulert arbeidsliv der heile og faste stillingar er norma. No er det på tide med full opprydding, seier SV-nestleiar Kirsti Bergstø.

(©NPK)