Mor dømt til tvunge psykisk helsevern for drapsforsøk på tre barn i Bergen

Kvinna er dømd for å ha prøvd å drepe dei tre barna, som alle var i barnehagealder, to dagar i januar 2019.

Retten konkluderer i dommen sin med at kvinna hadde drapsforsett. Dei rettsoppnemnde sakkunnige har konkludert med at kvinna var psykotisk på tidspunktet for handlingane.

Det var NRK som først skreiv om dommen i Hordaland tingrett.

Det var kvinna sjølv som varsla politiet om kva som hadde skjedd. Saka vart først lagt bort, men advokaten til barna klaga avgjerda inn til Riksadvokaten.

No er ho dømd til tvunge psykisk helsevern. Ho må òg betale 100.000 kroner i erstatning til kvart av dei tre barna.

Forsvararen til kvinna, Einar Råen, opplyser til Bergens Tidende at dommen er anka. Han opplyser at det etter omstenda går bra med barna i dag.

Kjetil Ottesen, som er bistandsadvokaten til barna, meiner dommen er grundig og rettferdig, men seier til avisa at han helst skulle sett at den blir ståande.

– Men vi får vente og sjå kva lagmannsretten kjem til i fortsetjinga, seier Ottesen.

