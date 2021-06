Næringsministeren om Norwegian-bonusar: – Viser dårleg dømmekraft

innenriks

– Det er usolidarisk overfor både tilsette, kundar, aksjeeigarar og kreditorar som har stilt opp for Norwegian. Det viser dårleg dømmekraft. Styret og administrerande direktør Geir Karlsen har ein stor jobb føre seg med å forklare dette og byggje opp igjen omdømmet til Norwegian, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Ho har no motteke svar på brevet ho sende til Norwegian førre veke der ho bad om ei forklaring frå selskapet om bonusutbetalingane til den nyleg avgåtte konsernsjefen Jacob Schram og Geir Karlsen, som tidlegare var finansdirektør og no er ny konsernsjef.

Nedla forbod mot bonusutbetalingar

Bonusane er på 11 millionar kroner til kvar av dei to og vart avtalt for å sikre at leiarane ikkje gjekk av medan selskapet var under rekonstruksjon. I tillegg fekk dei andre konserndirektørane i selskapet 8 millionar kroner i bonus – i alt 30 millionar kroner. Bonusane kjem i tillegg til andre bonusar og vart vedtekne av det førre styret, som vart erstatta 4. juni.

Nybø nedla i fjor forbod mot bonusutbetalingar i Norwegian for at regjeringa skulle innvilge selskapet, som då hadde store økonomiske problem, eit statsgarantert lån. Denne fristen gjekk ut ifølgje regjeringa 26. mai i år.

Nektar for å ha brote lånevilkåra

Norwegian har brukt advokatfirmaet BAHR for å svare på brevet frå ministeren. I brevet, som er datert 27. juni, skriv advokat Richard Sjøqvist at Norwegian ikkje har brote statlege lånevilkår i samband med utbetalinga av dei såkalla retention-bonusane.

«Staten som långiver har ei heller båret kostnadene ved retention-bonusene. Rekonstruksjonen ble fullført og ny aksjekapital hentet inn i mai 2021, og det er til slutt selskapets aksjonærer som vil bære kostnadene og ikke selskapets kreditorer», står det i brevet.

Advokaten er klar på at bonusane, som det vart starta drøftingar om i styret mot slutten av 2020, først kunne tre i kraft dersom rekonstruksjonen av selskapet lykkast.

«Rekonstruksjonen ble fullført og ny aksjekapital hentet inn ved emisjonen som ble gjennomført 26. mai 2021», skriv advokaten.

Fredag førre veke vart første del av bonusane utbetalt, medan den andre delen skal utbetalast i juli.

– Dårleg dømmekraft

Nybø er svært skuffa over at Norwegian løyver store bonusar i det selskapet er ute av krava i garantiordninga for norsk luftfart. Ho seier at det var koronastøtta frå staten gjorde at Norwegian overlevde som selskap.

– Våren 2020 fekk Norwegian tilgang til 3 milliardar kroner. I november same år bad selskapet om ytterlegare milliardbeløp. Då opposisjonen var klar til kaste milliardar etter eit selskap i djup gjeld, sa regjeringa nei. Det var avgjerande for å få til ei heilt nødvendig omstrukturering. Då Norwegian var på veg ut av restruktureringsprosessen, sa staten ja til å bidra med eit lånebeløp. Summen av alt dette bidrog til at Norwegian overlevde som selskap, seier Nybø.