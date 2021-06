Store forskjellar i koronavaksinasjonen i kommunane

innenriks

Det kjem mellom anna av at dei aktuelle kommunane har ei eldre befolkning og mange med underliggjande sjukdommar. Det inneber at færre dosar blir frigjort til andre sidan vaksineintervallet er seks i staden for tolv veker for dei med underliggjande sjukdommar og dei over 65 år, skriv VG.

Nesbyen kommune i Hallingdal i Viken fylke anslår at dei vil byrje å vaksinere friske under 65 år frå 8. juli.

– Spranget blir for stort. Vi prøver å melde inn at det er greitt at vi kan ha litt færre dosar enn der det har vore mykje smitte, men vi synest det blir feil om Oslo skal gjere seg ferdig i ferien og så sit vi igjen med så mykje, seier beredskapssjef i kommunen Svein Magne Juvhaugen til VG.

Kommunen har rett nok gitt 40,5 prosent av befolkninga første dose og fullvaksinert 28,7 prosent. Til samanlikning har Oslo gitt 50,1 prosent éin dose og 29,2 prosent to dosar, ifølgje VGs oversikt.

Folkehelseinstituttet anslår at dei fleste vaksne skal ha vorte tilbode første dose innan søndag 15. august.

Helse- og omsorgsdepartementet har stor forståing for at enkelte kommunar reagerer, men framhevar at skeivfordelinga av vaksinar ifølgje FHI vil komme heile Noreg til gode.

– Det er ingen tvil om at smitten har bite seg fast spesielt i Oslo og omland. Det var ein periode tidlegare i vår der nær 100 prosent av all smitten i Noreg stamma derfrå. Det er klart at det FHI foreslo var kontroversielt, men vi ser allereie no at det har antydningar til ein positiv effekt. Oslo og omland har betydeleg lågare smitte, og delta-varianten ville hatt betre grobotn viss det ikkje var sånn, seier statssekretær Saliba Korkunc.

